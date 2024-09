El Congreso del Estado de Sinaloa comenzó la revisión y discusión del proyecto de dictamen, el cual contiene diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Este jueves, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología instaló una nueva reunión de trabajo, y en el inicio de esta, la Diputada del Partido Sinaloense y secretaria de la comitiva, Mónica Armenta Elenes, acusó que no le entregaron el documento que discutirán.

“¿Solamente vamos a tratar el día de hoy el documento que se nos hizo llegar ayer vía físico? Porque no me lo hicieron llegar en digital, no se le hicieron adecuaciones al mismo”, cuestionó.

El presidente de la Comisión, Adolfo Beltrán Corrales, respondió que el documento que le entregaron es el material que revisarán y en torno al cual discutirán en la reunión.