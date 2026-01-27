Congreso de Sinaloa da lectura a cinco iniciativas; Rocha Moya plantea licencias de conducir permanentes

Diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sinaloa dieron lectura a cinco nuevas iniciativas, una de ellas presentada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, mediante la cual se propone establecer la modalidad de licencia de conducir permanente para automovilistas y motociclistas.

La iniciativa del Ejecutivo estatal plantea reformar diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, así como de la Ley de Hacienda del Estado, con el objetivo de evitar renovaciones periódicas que generan costos innecesarios para la ciudadanía y cargas administrativas para la autoridad.

En los considerandos, el Gobernador expone que la vigencia obligatoria actual de las licencias implica procesos repetitivos que no aportan beneficios adicionales a la seguridad vial, aun cuando los conductores mantienen condiciones óptimas de aptitud y cumplimiento normativo.

La propuesta establece que las licencias de automovilista y motociclista podrán expedirse con vigencia determinada, hasta por cuatro años, o bajo la modalidad permanente. Esta última solo podrá otorgarse mediante programas especiales y conforme a los lineamientos que defina la autoridad competente. Asimismo, se precisa que la licencia permanente no estará sujeta a renovación, aunque podrá ser suspendida, revocada o cancelada conforme a la ley, sin que su carácter genere derechos adquiridos ante infracciones graves o resoluciones judiciales.

Durante la sesión también se dio lectura a una iniciativa del diputado Guadalupe Santana Palma León, de Morena, para reformar la Ley de Salud Mental del Estado, a fin de garantizar que los profesionales de la salud mental cuenten con acreditación y certificación vigentes. La propuesta establece requisitos como título y cédula profesional, certificaciones de especialización y estudios de posgrado para la evaluación y diagnóstico psicológico.

Otra iniciativa, presentada por la diputada Reynalda Leyva Urías, de Morena, propone reformas a la Ley de Salud del Estado para establecer la notificación obligatoria al Ministerio Público en casos de partos de niñas menores de 15 años, así como la valoración integral de adolescentes embarazadas de entre 16 y 17 años, con el fin de detectar situaciones de violencia o vulnerabilidad.

Asimismo, el Grupo Parlamentario del PAS, junto con ciudadanas promoventes, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado en materia de despojo, que contempla el incremento de penas y la incorporación de agravantes cuando el delito se cometa contra personas en situación de vulnerabilidad, en grupo, mediante fraude o por familiares cercanos.

Finalmente, el diputado Eligio López Portillo, de Morena, propuso reformas a la Ley de Gobierno Municipal para establecer un plazo máximo de 30 días hábiles para notificar a los Ayuntamientos las observaciones derivadas de auditorías, así como reforzar la obligación de confidencialidad por parte de los servidores públicos y profesionales involucrados en dichos procesos.