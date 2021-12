Congreso de Sinaloa da trámite a iniciativa para elevar a ley descuentos en Japac

Se dará celeridad a la iniciativa presentada por los diputados Serapio Vargas Ramírez y Adolfo Beltrán Corrales para elevar a la ley los descuentos a personas pensionadas, jubiladas y con discapacidad en Japac, esto en contra de la decisión del Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de quitar los descuentos, así se expuso en la sesión de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico, al determinar iniciativas.

“Que sea descuento por mandato de ley solamente y que no quedemos sujetos a que un Rey de chocolate con nariz de cacahuate que se quiere comportar como Rey nos venga imponer su estado de ánimo, sus propios rencores, sus propios agregados psicológicos a la gente que lo vio crecer en Culiacán”, dijo Vargas Ramírez al hablar sobre la iniciativa de la que es parte.

“Ser pobre es una desgracia, ser pobre y ser discapacitado es una tragedia, es una realidad y no muchas gentes tienen esas pensiones de 50 mil pesos que ofensivamente presumió el Alcalde de Culiacán, yo creo que eso no es motivo de presunción, más cuando yo no tengo información de que haya trabajado en alguna empresa que tenga seguro social, habría que ver cómo la obtuvo”, agregó.

El Diputado de Morena que presentó la iniciativa dijo que se trata de justicia y no caridad, pidiendo a Estrada Ferreiro que no se confunda, además envió un mensaje a las personas afectadas con el cese del descuento, que se apoyará desde el Congreso para que se mantenga.

Felícita Pompa Robles, presidenta de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior que determinó las iniciativas, reiteró que no dejarán a la ciudadanía y se apegarán a una política para beneficiar a quienes tenían el descuento que fue retirado, por una política humanitaria, priorizando a grupos vulnerables, así coincidieron el resto de integrantes de la comisión.