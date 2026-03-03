Congreso de Sinaloa dará premio ‘Dra. Norma Corona Sapién’ a Yesenia Rojo

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad otorgar la Medalla de Honor “Dra. Norma Corona Sapién 2026” a la Yesenia Rojo Carrizoza, por la gestión de derechos laborales de elementos policiales.

La designación se realizó durante reunión conjunta de la Junta de Coordinación Política y las Comisiones de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, y de Derechos Humanos, celebrada la tarde del martes 3 de marzo.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Teresa Guerra Ochoa, con la asistencia de 14 legisladoras y legisladores, lo que permitió declarar quórum legal en cada una de las comisiones participantes.

Durante la sesión se dio lectura al dictamen elaborado por el Departamento de Proyectos y Dictámenes, en el que se informó que se recibieron tres expedientes como propuestas, de los cuales dos no cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria.

El jurado determinó que Yesenia Rojo Carrizoza sí acreditó los requisitos formales y cuenta con méritos suficientes por promoción de los derechos laborales para personal policial.

Tras la discusión y aclaraciones sobre el proceso de revisión documental, incluyendo que la verificación de requisitos se realiza una vez cerrada la convocatoria, el dictamen fue sometido a votación nominal, obteniendo 12 votos presenciales y dos más por representación, con lo que se avaló por unanimidad la designación.

De acuerdo con el acuerdo aprobado, el premio consiste en un diploma, una medalla con el escudo del Estado y del Congreso, la inscripción correspondiente al año 2026 y un estímulo económico de 40 mil pesos. Además, se establece que quien reciba el reconocimiento no podrá ser postulada en futuras emisiones.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el lunes 9 de marzo a las 11:00 horas, en sesión solemne en el recinto oficial del Congreso del Estado, en Culiacán.