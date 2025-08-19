Congreso de Sinaloa denuncia a Juez federal de Zacatecas, a Vargas Landeros y su equipo de abogados

El Congreso del Estado de Sinaloa anunció acciones legales que incluyen denuncias penales contra el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, contra el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, así como a su equipo de abogados.

La Diputación Permanente, en sesión ordinaria, dio a conocer un comunicado de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, en la cual acusan actos inconstitucionales de la autoridad judicial zacatecana al conceder suspensiones de amparo a favor de Vargas Landeros.

El posicionamiento advierte que el Juez de Zacatecas otorgó dicha suspensión contra el desafuero, pese a que un juicio de procedencia no es apelable por la soberanía que tienen los congresos locales.

“Este Congreso, a través de sus instancias jurídicas, ha promovido diversas acciones legales en defensa de la constitucionalidad de los actos del Congreso del Estado, así como contra el actuar ilegal del Juez Primero de Distrito del Estado de Zacatecas, que incluyen demandas penales en contra del Juez Primero de Distrito, del quejoso, y de los abogados, presentadas el 7 de agosto, ante el Ministerio Público Federal con sede en Zacatecas. Así mismo se promovió una queja contra el Juez Primero, un recurso de revisión contra la resolución del Juez y otra queja por la misma circunstancia”.

“Ningún Juzgado, actuando dentro del marco de respeto a la normativa constitucional, debió dar trámite a amparo alguno. Y menos concederse suspensión definitiva al existir dos resoluciones previas que negaban suspensión”, leyó la Diputada Roxana Rubio Valdez.

La postura de la Jucopo asevera que ninguna autoridad puede obligarles a restituir a Gerardo Vargas como Presidente Municipal, y no lo harán mientras continúe enfrentando procesos penales.

En ese sentido, el Congreso de Sinaloa apuntó que las manifestaciones que ha hecho Vargas Landeros en redes sociales solo buscan confundir y tergiversar la realidad, así como un intento de mantenerse vigente en la agenda mediática.

“Son parte de su estrategia jurídico-mediática en la búsqueda de mantenerse presente en los medios de comunicación y generar, con información imprecisa, la manipulación en la opinión social. No hay ninguna posibilidad de que este Congreso sea obligado a restituir en cargo alguno al Alcalde depuesto, en tanto no exista una resolución absolutoria de los procesos penales en los que es imputado”.

“Reiteramos que la actuación del Congreso sobre el caso Ahome, es constitucional y plenamente apegada a derecho, confirmando nuestro compromiso de actuar con apego a la Constitución federal, a la del Estado de Sinaloa y la Ley de Amparo”, concluyó el comunicado.

El pasado 18 de agosto, a través de sus redes sociales, el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, afirmó que las autoridades sinaloenses cometen desacato judicial por no obedecer a una suspensión definitiva que le concedió el Juez federal de Zacatecas para revertir su desafuero.

En el mismo posicionamiento, el Alcalde desaforado recriminó a las autoridades locales, entre ellas el Congreso del Estado, de cometer desacato judicial por supuestamente no obedecer a la resolución y reinstalarlo como Presidente Municipal.

“Hoy nuevamente el Poder Judicial federal ha resuelto de manera contundente, que por segunda ocasión tengo la razón. Al día de hoy las autoridades responsables han incumplido con lo que les ordenó el Juez federal, aún y cuando están involucradas directamente en el juicio de amparo, y por lo tanto, tienen pleno conocimiento de las obligaciones dictadas”.

“Sin embargo, se han negado y están en un desacato judicial que viola la Constitución”, reclamó Vargas Landeros.

“Yo ya he cumplido con lo que la Ley me ordena y seguiré actuando irrestrictamente dentro del marco del Derecho. Si otros u otras, quienes protestaron cumplir y hacer cumplir la Ley deciden evadir sus obligaciones o incumplir abiertamente allá ellos o ellas, tendrán que responder ante la justicia federal y ante el pueblo, pues nadie está por encima de la Ley”, advirtió.