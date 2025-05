Congreso de Sinaloa desafuera a Alcalde y Diputado morenistas, Gerardo Vargas Landeros y Genaro García Castro

Los morenistas Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome electo, y Genaro García Castro, Diputado local electo, fueron desaforados por el Congreso del Estado de Sinaloa.

En sesión secreta, el Poder Legislativo de Sinaloa acordó con 39 votos, de manera unánime, retirar el fuero constitucional a ambos políticos, ante investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.

La unanimidad con 39 votos se debió a que el Diputado Genaro García, al ser parte del proceso, no pudo participar en el sufragio, además que no asistió.

“Fueron 39 votos a favor, por unanimidad, solamente estuvo ausente el Diputado Genaro García, que es parte del proceso. Estábamos esperando a ver si llegaba la solicitud de permiso, no llegó”, anunció la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.

“Había que leer todos los dictámenes, había que escuchar a la Fiscal, se escuchó el resumen de la Comisión Instructora. Y decir, como hemos dicho, este resolutivo no prejuzga sobre la culpabilidad de las partes, simple y sencillamente se remueve la inmunidad de la cual gozan los funcionarios públicos”, explicó.

“Nosotros como Congreso no prejuzgamos, simplemente somos un medio que, hemos dicho, hace precisamente esta remoción de inmunidad. Y decir que, bueno, los derechos están a salvo, además, que en el momento que cierren esa carpeta y pidieran ser, en un caso de que fueran absueltos, ellos recuperan todos sus derechos”, enfatizó.

A la reunión, que arrancó a las 20:00 horas de este 1 de mayo y se extendió hasta las 02:30 horas del 2 de mayo, no llegaron los dos acusados, y sí en cambio la Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo como parte acusadora, por lo que pudo desarrollarse el proceso.

En el orden del día primero se tomó protesta a la Diputada suplente, Elizabeth Ramírez Tirado, esposa del Diputado local del distrito 23, Juan Carlos Patrón Rosales, quien pidió licencia para alejarse de sus funciones legislativas un día antes de la sesión.

El juicio de procedencia en contra de Vargas Landeros no estuvo impedido por la licencia que este solicitó horas antes de la reunión, para separarse de su cargo como Alcalde.

La acusación de la Fiscalía surgió de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, por una observación en la revisión del ejercicio fiscal 2021 al Gobierno Municipal de Ahome, en la cual detectaron una contratación de 126 patrullas por 171 millones de pesos, mediante una adjudicación directa.

El acuerdo se dio en diciembre del 2021, a dos meses de que comenzó la administración 2021-2024 de Gerardo Vargas como Presidente Municipal, con Genaro García Castro como Secretario del Ayuntamiento.

La supuesta irregularidad consistiría en que, el monto del contrato obligaba a que la contratación se diera por licitación pública, pero el Ayuntamiento pactó directamente con la empresa Grinleasing S.A.P.I de C.V.

El desafuero tiene como objetivo que la Fiscalía Anticorrupción pueda denunciar y tratar penalmente a ambos políticos de la misma manera que se trata a la ciudadanía.

“Obviamente que, habiéndole retirado la inmunidad, esa carpeta va a seguir el proceso ante el Juez, o sea, porque ellos tienen que hacer la acusación ante un Juez”.

Tere Guerra descartó que este proceso de desafuero obedezca a intereses o fines políticos en contra de Vargas Landeros.

Sobre ello, destacó la extensión de los expedientes que entregó la Fiscalía General del Estado para sostener la petición de desafuero.

“Totalmente, la verdad es que aparte pudimos escuchar todo este tiempo todo, no solamente el resumen de las pruebas que se han presentado, la puntualidad de los casos, pero yo no me quiero meter en detalle a eso, porque eso le corresponde a quienes van a juzgar”.

Tras esta resolución Legislativa, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Parlamento sostendrá una reunión en la cual propongan perfiles que puedan suplir a Vargas Landeros en el cargo.

Posteriormente, ese dictamen pasará al Pleno en donde se votará a la persona que sustituya a Gerardo Vargas en la Alcaldía de Ahome en tanto dura el proceso de investigación penal, o hasta que concluya el trienio para el que fue electo.

Sobre ello, Tere Guerra apuntó que no necesariamente debe ser un perfil hombre quien ocupe la vacante.

Respecto al Diputado Genaro García, indicó que será su suplente, Holincer Castro Marañon, quien se incorpore a su curul.