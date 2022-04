Congreso de Sinaloa desecha solicitud de juicio contra Estrada Ferreiro y Federación de Abogados interpone amparo

Por no haber ratificado la demanda de juicio político contra el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, el Congreso de Sinaloa desechó la solicitud de la Federación de Abogados de Sinaloa, FAS, por lo que la organización tomó la decisión de ampararse ante el Poder Judicial de la Federación, pues en el Poder Legislativo se les aseguró que la denuncia estaba en curso y no les notificó que había sido desechada.

“El Congreso del Estado tendría que habernos notificado a nosotros con un documento en el que hiciera de nuestro conocimiento que la denuncia de juicio político había sido desechada por falta de ratificación, esto es para que la federación esté en condiciones de poder inconformarse, pero hasta el momento, el Congreso no ha notificado nada al respecto”, dijo Julio Sergio Alvarado Andrade, de FAS.

“La ley que rige este procedimiento, es la Ley de Responsabilidad para Servidores del Estado, no prevé la ratificación como una causal para que se deseche la denuncia, no lo prevé, no lo contempla y no hay disposición legal alguna ni en la Ley Orgánica del Congreso del Estado ni en la propia Constitución, que son los que regulan el juicio político, que diga que por no ratificarse habrá de desecharse”, añadió.

Fue el 28 de marzo que se presentó la demanda de juicio político y posteriormente hubo comunicación con el Diputado Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ambrocio Chávez Chávez, quien dijo que les informaría sobre cualquier cosa que requirieran, de igual manera con el Secretario del Congreso, José Antonio Ríos Rojo.

Sin embargo, el Diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales hizo público que la denuncia de FAS había sido desechada porque no se ratificó, pese a que en el Congreso no se les informó al grupo denunciante que tenían que haber realizado antes la ratificación y se les aseguró que se le había dado curso.

“No la vamos a volver a presentar, tendrá que ser aceptada en juicio de amparo”, manifestó al explicar que en el Poder Judicial de la Federación, por medio de su portal, presentaron el sábado 9 de abril la demanda de amparo, para obligar al Congreso del Estado que les notifique cualquier resolución que se haya tomado para que la FAS esté en condiciones de impugnar a través de los mecanismos legales que existen

El llamado a los medios, informó Alvarado Andrade, fue también para notificar que no hay trabajo en conjunto con nadie, sino que la Federación de Abogados de Sinaloa se desprende de cualquier relación y prestarse a interpretaciones, anunciando que llegarán hasta donde se pueda para que se realice el juicio político.

“La Federación no hace acuerdos en lo oscurito con nadie, por el contrario vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias con la ley en la mano, siempre con la ley en la mano”, aclaró, de ahí el amparo, mientras que el Diputado Chávez Chávez les llamó a una reunión el 18 de abril, pero no dijo cuáles son las intenciones, pero ya no confían en el Congreso.

“Salieron a balconearnos, esa información, si es que se tiene, debió mantenerse en reserva y no hacerse público”, es como consideraron que se diera a conocer el desecho de la demanda de juicio político, antes de que no se le notificara a las y los abogados la decisión del Congreso y que el Diputado Beltrán Corrales informara a los medios de comunicación.

“Seguramente todos quienes integran el Congreso del Estado se hayan enterado que interpusimos un amparo, porque lo hicimos pública a través de la redes sociales y a través de la página que la federación tiene en facebook, seguramente se dieron cuenta, ya advirtieron, ya saben, pero lo que cuenta es que el Juzgado de Distrito admita nuestra demanda de amparo, les notifique a ellos que tienen que emitir el acuerdo correspondiente”.

El objetivo, reiteró, es que se les notifique cualquier decisión que se haya tomado en el Congreso, pues solo la denuncia de la FAS es la que se desechó, siendo que se estructuró con tiempo de anticipación, incluso antes de la presentada por Pueblo Unido por Culiacán, cuando la federación decidió dotar su documento de todas las herramientas jurídicas para llevar a juicio político a Estrada Ferreiro.

Alvarado Andrade reiteró que fue por desempeño irregular de la función pública, basándose en las observaciones de la Auditoría Superior de Sinaloa, por otro lado acusaron abuso de la autoridad por Estrada Ferreiro al ofender a medios de comunicación y ciudadanía, lo cual sustentaron al presentar la denuncia, expuso.