Congreso de Sinaloa envía documento a titular de la CFE por altos cobros en recibos

La Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa emitió un comunicado dirigido a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, para visibilizar la inquietud de miles de sinaloenses que han reportado altos cobros en sus recibos por el servicio de energía eléctrica.

Durante la sesión ordinaria se dio lectura a este comunicado, firmado por las y los coordinadores de cada grupo parlamentario, documento que será enviado a la directora de la CFE.

En el comunicado se expresó la molestia de las y los ciudadanos, sobre todo ante las altas temperaturas que se registran en Sinaloa y que obligan a muchas familias a utilizar aparatos como el aire acondicionado.

“Esta Legislatura ha dado seguimiento permanente al tema de las tarifas eléctricas aplicables a Sinaloa, reconociendo las condiciones climáticas extremas que prevalecen en nuestro estado y que impactan directamente en el consumo doméstico de energía eléctrica”, argumentaron en el documento leído.

De igual manera, se señalaron casos en los que pudiera resultar necesario revisar procesos de facturación, debido a una posible mala lectura de los medidores en los domicilios.

Entre las solicitudes planteadas en el documento destacan:

* Revisar la temporalidad actual de aplicación del subsidio de verano para Sinaloa, a efecto de ampliar la cobertura hacia meses previos o posteriores al periodo actualmente vigente.

* Revisar y, en su caso, rectificar aquellos cobros que presenten diferencias relevantes respecto al historial de consumo de las personas usuarias.

* Suspender el corte de energía eléctrica a las familias sinaloenses que presenten reclamos por las dificultades derivadas de los altos cobros.

* Apoyar en la reconexión a las familias que han presentado reclamos por cobros desproporcionados.

Las y los integrantes de la Jucopo reiteraron su compromiso de dar seguimiento a las demandas ciudadanas relacionadas con el servicio de energía eléctrica en el Estado.