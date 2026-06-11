Congreso de Sinaloa evalúa solicitar seguridad federal para Diputada Paola Garate

Se podría gestionar una aplicación de seguridad federal para la Diputada Paola Garate Valenzuela luego de que se dejara una corona fúnebre en su domicilio.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, comentó que esta gestión podría ser posible, ya que nuevamente la Diputada ha solicitado medidas de protección.

Respecto al caso, Guerra Ochoa informó que por parte del Congreso se le ofreció acompañamiento a la Diputada Garate Valenzuela para sostener una reunión con la Fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

“La verdad reprobamos cualquier tipo de intimidación”, expresó.

Indicó que se encuentra a la espera de una respuesta de la Legisladora y, ante la solicitud de seguridad federal, confirmó que sí podría realizarse alguna gestión.

Guerra Ochoa señaló que analizará el tema con el Secretario de Seguridad, y con otras autoridades competentes para valorar la posibilidad.

La Diputada lamentó estos actos de intimidación en contra de la Legisladora y descartó que se vaya a reforzar la seguridad para el resto de los Diputados o para el Congreso en general.