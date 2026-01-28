Congreso de Sinaloa expresa solidaridad con diputados víctimas de atentado en Culiacán

CULIACÁN._ La 65 Legislatura del Congreso del Estado expresó su solidaridad institucional con la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda y el Diputado Sergio Torres Félix, ambos del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, tras el atentado del que fueron víctimas la tarde de este miércoles en Culiacán.

El pronunciamiento fue leído por el presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, durante una sesión solemne celebrada este 28 de enero, en la que el Pleno reconoció la situación de inseguridad que prevalece en la entidad.

Durante el posicionamiento, el Congreso señaló que la violencia impacta tanto a la ciudadanía como a quienes ejercen funciones públicas.

“Quienes ejercemos una función pública no estamos ajenos ni exentos de la vulnerabilidad que genera la delincuencia; estos hechos confirman que la violencia afecta por igual a autoridades y ciudadanía”, se expuso.

Los legisladores calificaron como inaceptable cualquier agresión, independientemente de la persona a la que vaya dirigida, y señalaron que estos hechos lastiman de manera profunda a la sociedad sinaloense.

Asimismo, exhortaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a mantener y reforzar su compromiso para trabajar de manera coordinada en el restablecimiento de la paz, la seguridad y el bienestar de los habitantes de Sinaloa.

La 65 Legislatura advirtió que se mantendrá atenta y vigilante para que las autoridades competentes actúen con responsabilidad, legalidad y apego a sus atribuciones, con el objetivo de que los hechos sean debidamente esclarecidos y no prevalezca la impunidad.

Finalmente, el Congreso reiteró su compromiso de contribuir, desde el ámbito legislativo, al fortalecimiento de las instituciones y a la construcción de condiciones que permitan a Sinaloa avanzar hacia un entorno de mayor tranquilidad, seguridad y convivencia social.