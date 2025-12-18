Congreso de Sinaloa extingue órgano de transparencia en sesión exprés y sin consulta ciudadana

En medio de señalamientos por falta de deliberación y apertura, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma constitucional que elimina al organismo garante del acceso a la información pública en la entidad.

La aprobación ocurrió en la última sesión del año, en una sesión que fue adelantada en agenda en contraste con las actividades regulares del Congreso.

La reforma suprime a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, un órgano autónomo encargado de garantizar el derecho ciudadano a la transparencia.

En su lugar, las funciones de acceso a la información y protección de datos personales quedarán en manos de los órganos de control interno de los poderes del Estado y de los organismos autónomos.

Durante la discusión en tribuna, legisladores del PRI y del PAN advirtieron que la iniciativa se votó sin un análisis profundo ni un diálogo previo con especialistas, académicos u organizaciones ciudadanas.

En contraste, representantes de Morena defendieron el dictamen bajo el argumento de que la reforma permitirá optimizar recursos y mantener un marco jurídico alineado con la Constitución federal.

El resultado de la votación fue de 30 sufragios a favor y nueve en contra, emitidos por diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el PAS. Una legisladora de Morena no estuvo presente durante la sesión.

Mientras se desarrollaba la sesión, organizaciones como Iniciativa Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana acudieron al Congreso con la intención de ser escuchadas en el horario tradicional de trabajo legislativo.

Sin embargo, el cambio en la agenda impidió que sus posicionamientos fueran incorporados al debate formal.

Los artículos transitorios fijan un plazo de hasta 120 días para armonizar la legislación secundaria y formalizar la desaparición de la CEAIP.

También contemplan la transferencia de personal, recursos materiales, archivos y sistemas informáticos a dependencias del Ejecutivo estatal, así como el respeto a los derechos laborales del personal.