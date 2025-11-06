Congreso de Sinaloa firma acuerdo en respaldo a jubilados y estudiantes de la UAS

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, presidida por la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, atendió este jueves a un grupo de manifestantes integrado por jubilados, pensionados y estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes acudieron a la sesión ordinaria para exigir respeto a sus derechos laborales y universitarios.

En respuesta, los diputados firmaron un acuerdo en el que se comprometen a respaldar el cumplimiento pleno de la Ley Orgánica de la UAS, especialmente en lo relativo a los procesos de elección del Consejo Universitario y de los consejeros técnicos de las unidades académicas.

El documento establece también la intención de realizar adecuaciones legislativas para garantizar la aplicación de la normatividad en materia de educación superior y fortalecer la democratización interna de la universidad.

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la solicitud de poner fin a cualquier forma de hostigamiento o acoso hacia estudiantes, docentes y trabajadores administrativos que han participado en manifestaciones.

Asimismo, expresaron respaldo al respeto de los derechos laborales de trabajadores activos y jubilados, tanto académicos como administrativos, conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Universidad y el contrato colectivo vigente.

La Diputada Tere Guerra entregó personalmente el documento firmado al representante de los manifestantes y acordó mantener comunicación para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.



Manifestaciones

Alrededor de las 10:00 horas de este jueves, la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados de la UAS se concentró en el recinto legislativo para expresar su rechazo a la reingeniería financiera impulsada por la administración universitaria.

El grupo sostiene que el plan promovido por el Rector Jesús Madueña Molina afectaría derechos adquiridos al modificar el esquema de jubilación y eliminar algunos beneficios establecidos en el contrato colectivo de trabajo.

Los jubilados exigieron al Congreso intervenir para evitar la aplicación de estas medidas, que consideran lesivas para su estabilidad económica y para las condiciones laborales del personal universitario.

Por otro lado, al mediodía, el grupo de estudiantes de preparatoria marchó desde la Plazuela Antonio Rosales hasta el Congreso del Estado para manifestarse en contra del reciente proceso de elección del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos de Unidad Académica.

El proceso, realizado el pasado 30 de octubre en 97 unidades académicas de las cuatro regiones universitarias, fue señalado por los jóvenes como irregular.

Denunciaron la existencia de planillas únicas, presuntamente impuestas por las autoridades de cada plantel, y aseguraron que a varios estudiantes no se les permitió participar ni emitir su voto.

El Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno de la UAS y tiene entre sus funciones aprobar reformas académicas, presupuestos y nombramientos. Su integración, por tanto, define buena parte de las decisiones internas y la representatividad de la comunidad universitaria.