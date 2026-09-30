$!Congreso de Sinaloa inicia tercer año legislativo y renueva Mesa Directiva

El Congreso del Estado de Sinaloa inició este miércoles el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 65 Legislatura, con la instalación de la nueva Mesa Directiva que conducirá los trabajos del Pleno durante este periodo.
Con 31 votos a favor y 5 en contra, las y los Diputados aprobaron la integración de la Mesa Directiva, que quedó encabezada por Moncerrat López López, como Presidenta.
La Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera:
* Presidenta: Moncerrat López López
* Vicepresidente: César Ismael Guerrero Alarcón
* Vicepresidenta: Aidee Corrales Corrales
* Secretaria: Arely Berenice Ruiz López
* Secretario: Hólincer Castro Marañón
* Prosecretaria: Jesús Angélica Díaz Quiñónez
* Prosecretario: Jorge Antonio González Flores
Tras rendir protesta, las y los integrantes de la Mesa Directiva asumieron formalmente sus funciones y se dio inicio al nuevo periodo ordinario de sesiones, en el que las y los Diputados continuarán con los trabajos legislativos correspondientes al tercer año.