$!Congreso de Sinaloa inicia tercer año legislativo y renueva Mesa Directiva

El Congreso del Estado de Sinaloa inició este miércoles el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 65 Legislatura, con la instalación de la nueva Mesa Directiva que conducirá los trabajos del Pleno durante este periodo.

Con 31 votos a favor y 5 en contra, las y los Diputados aprobaron la integración de la Mesa Directiva, que quedó encabezada por Moncerrat López López, como Presidenta.