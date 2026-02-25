Congreso de Sinaloa perfila aprobar este jueves reducción de jornada laboral a 40 horas

El Congreso del Estado prevé sesionar de manera extraordinaria este jueves 26 de febrero para aprobar la reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, luego de que la Cámara de Diputados avalara la minuta en la madrugada del miércoles.

El Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que la modificación representa un avance para la clase trabajadora y destacó que el proceso de implementación será gradual.

“Es un avance importante en beneficio de los trabajadores. Tiene que ser gradual porque el tema laboral siempre implica acuerdos entre las partes, entre trabajadores y patrones”, expresó.

La reforma aprobada a nivel federal establece un límite de 40 horas de trabajo por semana y contempla una transición progresiva que concluirá en 2030.

El esquema prevé una reducción paulatina de horas a partir de 2027, con ajustes anuales hasta alcanzar el nuevo tope.

De acuerdo con lo informado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la minuta ya fue recibida y se convocará a sesión extraordinaria para su votación.

Rocha Moya indicó que la medida permitirá a los trabajadores contar con mayor tiempo de descanso y convivencia familiar.

Señaló que se trata de un tema que históricamente ha sido parte de la agenda laboral y que ahora logró consenso en el Congreso de la Unión.

La reforma deberá ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para que pueda declararse válida y entrar en vigor conforme al calendario establecido. En Sinaloa, la discusión y votación se realizarían este jueves.