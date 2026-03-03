Congreso de Sinaloa recibe informe del OIC del Instituto para la Protección de Activistas y Periodistas

En la Sesión de la Diputación Permanente de este martes, se dio a conocer sobre la recepción del informe semestral presentado por el Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual detalla las actividades correspondiente al periodo del 23 de julio de 2025 al 23 de enero de 2026.

El documento firmado por la titular del Órgano, Michelle Adriana Pineda Prado, fue remitido a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, así como al Consejo Consultivo del Instituto, conforme a lo dispuesto en los artículos 71 y 30 de la citada normatividad.

En el informe se detallan las acciones emprendidas para consolidar el control interno del Instituto, organismo autónomo creado en 2022 con el objetivo de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos ante situaciones de riesgo.

Entre las actividades relevantes se encuentra el avance en la creación del Sistema de Control Interno institucional, así como la elaboración de disposiciones y un manual administrativo orientados a fortalecer el funcionamiento y la supervisión interna.

Asimismo, se informó que el Instituto cumplió con la presentación de la Cuenta Pública correspondiente a los trimestres revisados ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, así como con la publicación de la información financiera en los portales oficiales de transparencia.

En el rubro de ética e integridad, se destacó la instalación y primera sesión del Comité de Ética del Instituto, con el propósito de fortalecer la cultura de integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas.

También se dio seguimiento a las acciones del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, mediante la participación en foros, conversatorios y actividades de capacitación organizadas por distintas instancias vinculadas al combate a la corrupción.

El informe precisa que durante el semestre no se recibieron denuncias por presuntas faltas administrativas en el Órgano Interno de Control. Finalmente, se reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia, a pesar de las limitaciones estructurales y presupuestales con las que opera el Instituto.

Una vez leído el documento, la presidenta de la Diputación Permanente, la Diputada Rita Fierro Reyes, lo turnó a la Comisión de Fiscalización, para su estudio y análisis correspondiente.