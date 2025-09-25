$!Congreso de Sinaloa reconoce a jóvenes destacados con el Premio al Mérito Juvenil 2025

El Congreso del Estado de Sinaloa entregó el Premio al Mérito Juvenil 2025, para distinguir a jóvenes destacados por sus aportaciones a la comunidad a través de cinco categorías diferentes. Las y los premiados fueron por el Mérito Cívico o Social, Dalia María Aguayo Aguilera; en el Mérito Académico, Científico y Tecnológico, Ángela María Flores Ruiz; en el Mérito Deportivo, Elsa Suisei Koyama Tamayo y Bryan Meza Avilés; en el Mérito Artístico, Dante René Robles Ureta; y en el Mérito Empresarial, Daniela Edith Gámez Padilla.

En sesión solemne, se entregó un estímulo de 35 mil pesos para cada uno, así como una placa de reconocimiento. “Estudiar y abrir caminos académicos es resistir ante la falta de oportunidades, y aún así, apostamos por el conocimiento como motor de cambio”, expresó Ángela María Flores Ruiz, ganadora del Premio al Mérito Académico, Científico y Tecnológico. “La juventud sinaloense no solo hereda problemas, también está sembrando respuestas, alternativas y futuros distintos”, dijo. “Lo que hacemos no es un lujo, es la raíz de un Sinaloa más justo, más humano y más libre”. El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, resaltó a las juventudes como protagonistas y encargados de abanderar los relevos generacionales en los espacios públicos.