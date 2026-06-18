Congreso de Sinaloa respalda que haya transparencia y mejor gestión financiera en la UAS

Ante las denuncias realizadas por estudiantes de diversas facultades sobre la falta de infraestructura adecuada para recibir a todas y todos los aspirantes admitidos, Diputadas del Congreso del Estado se pronunciaron sobre la situación financiera que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La Diputada Roxana Rubio Valdez, integrante de la Comisión de Transparencia, señaló que está a favor de que a la Universidad le vaya bien y de que se garantice el acceso a la educación para las y los estudiantes.

Sin embargo, destacó que también es necesario que exista una adecuada rendición de cuentas, ya que el acceso a la información permite conocer de qué manera se ejercen los recursos y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.

“Acción Nacional está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas y en su momento cuando le toque comparecer a la Universidad Autónoma de Sinaloa incluso la ASE lo audita y claro que nos deben de presentar en que se gasta el recurso, porque al final de cuentas es un recurso que depende del estado, de la federación para los alumnos, que son parte de los sinaloenses”, expresó.

La Diputada Irma Moreno Ovalles consideró que existe la necesidad de una mejor gestión de los recursos financieros de la Universidad.

Recordó las medidas que ha implementado la institución como parte de su proceso de reingeniería financiera y señaló que es importante garantizar tanto el acceso a la educación como una correcta administración de los recursos.

“Yo creo que es urgente que se evalúe la situación financiera, han hablado mucho de cómo se iba a hacer una reingeniería, hoy más que nunca los estudiantes y también a los mismos maestros se les tiene que dar certeza”, señaló.

La legisladora indicó que estudiantes y trabajadores deben contar con condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades, por lo que una administración eficiente resulta fundamental para atender las necesidades de la comunidad universitaria.

Desde el Congreso coincidieron en que la admisión de más estudiantes es una prioridad, pero que esta no debe realizarse por encima de las condiciones de infraestructura y capacidad operativa de la universidad.

Las declaraciones se dan luego de que la UAS ha advertido sobre dificultades financieras que incluso comprometen los pagos de quincenas y generen preocupación por un posible paro de labores derivado de la situación económica que enfrenta la institución.