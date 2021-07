Congreso de Sinaloa sigue sin superar veto del Ejecutivo a la Ley de Protección Animal

Las reformas a Ley de Protección Animal aprobadas el 28 de enero del 2021 todavía no se publican en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa para su entrada en vigor, pues el Ejecutivo estatal observó la parte correspondiente a la tauromaquia, es decir, espectáculos con toros, veto que no ha sido superado y a días de terminar la 63 Legislatura, puede quedar como un pendiente.

El diputado Apolinar García Carrera, de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Sinaloa, consideró no hay mayor problema si se excluye la parte de la tauromaquia para que se pase el dictamen, argumentando que no es una industria fuerte en la entidad, así que legislar o no en la materia, daría lo mismo.

“No existe en la ley el veto parcial, entonces o se publica todo o no publicas nada, aquí el asunto está en que el Ejecutivo no quiere que esté la tauromaquia, que se incluya, y aquí en es Legislativo la mayoría quiere que sí se incluye, la cosa está la disyuntiva de si se incluye una cosa que no existe ya o si se excluye tampoco hay problema, porque aquí en Sinaloa no existe”, refirió.

El diputado del Partido Verde manifestó que en otros países como Francia, Portugal y España ya cerraron algunas plazas de toros y les dieron un giro diferente, como centros comerciales, siendo que la industria era más fuerte, pero reiteró que en Sinaloa no existe.

“Nosotros optamos por incluirla y ahí tenemos el asunto de que el Ejecutivo no quiere que esté, pero si lo escribimos no se afecta nada porque es luchar contra algo que no existe”, recalcó.

García Carrera detalló que Quirino Ordaz Coppel argumentó que al intentar prohibir la tauromaquia se dejaba de lado la pelea de gallos o colladas de caballo, pero explicó que no es lo mismo porque en las corridas de toros interviene el humano armado contra un ser indefenso que antes de que el torero haga su faena, primero lo pica y golpea al toro y después se lo sueltan al torero, mientras la pelea de gallos es entre dos animales.

El legislador expresó que esta legislatura debería de aceptar que se elimine lo que el Gobernador observó, señalando que las leyes son perfectibles y que la siguiente legislatura puede hacer reformas para esta parte de la ley, sumado a que si se pasa de nuevo al Pleno, de cualquier manera la bancada del PRI y el PAN no permitirían que pase igual, defendiendo al Ejecutivo.

“Aquí la cosa sería que también pudiéramos, en lugar de estar confrontando y que no avance, sería llegar al acuerdo que excluir la tauromaquia”, dijo para que no quede como asunto pendiente de la 63 Legislatura.