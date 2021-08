Congreso de Sinaloa violentó autonomía municipal, acusa Estrada Ferreiro; pide que se publiquen reformas de Hacienda Municipal

La 63 Legislatura del Congreso de Sinaloa violentó la autonomía municipal al permitir que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel no publicara las reformas a la Ley de Hacienda Municipal, dijo el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, modificaciones a solicitud de este primer edil para que los campos de golf actualicen su predial y que ya no haya amparos para que se regresen los pagos de impuestos.

El Presidente municipal aseguró que tomará las medidas que sean necesarios para tener autonomía municipal y que desde la siguiente legislatura están obligados a apoyarlo, no como partido, sino como ente gubernamental para el beneficio de pueblo, señalando que esta legislatura quedó a deber, sobre todo en el tema de autonomía municipal, en la cual, refirió en diferentes ocasiones, se violentó en más de una ocasión y de manera intencional desde el Congreso.

“Todo quedó a deber, en el tema autonomía municipal la violentaron una y otra vez en forma perversa e intencional desde una perspectiva más bien política-electoral de grillas y de inmadurez y de perversidad”, enfatizó Estrada Ferreiro, por lo que lanzó el llamado a coordinarse por el bien del pueblo, explicando que no quiere favores, sino que se actúe de una manera adecuada sin defender a grupos de interés.

La mayoría son nuevos, detalló sobre las y los legisladores de la 64 Legislatura a entrar el 1 de octubre, por lo que manifestó que tienen su voto de confianza para que se haga lo que consideró que es correcto, lo cual catalogó como una de sus obligaciones, ver por el bien de la ciudadanía y no por un grupo de empresarios.

También señaló que el Gobernador del Estado no debe inmiscuirse en esta situación, siendo él quien vetó las reformas del cobro de predial a los campos de golf, subrayando que Ordaz Coppel manipuló al Congreso para que no se superara el veto a las reformas de esta ley y que el Poder Legislativo sucumbió ante el Ejecutivo.

“Como manipular el Congreso para que no aprueben la ley hacendaria, las reformas que quedaron pendientes la vez pasada, lo hicieron y no aprobaron correctamente la ley. Cuando logré que se aprobara, el Gobernador del Estado la vetó por la cuestión de los campos de golf, no están pagando impuestos correctamente”, dijo sobre el actuar de Ordaz Coppel.

Actualmente, detalló, los campos de golf están pagando un impuesto predial sobre un valor acotado a 130 pesos el metro cuadrado, cuando esos espacios valen 5 mil el metro o 3 mil 500 y no pagan impuestos, siendo Culiacán, el único lugar de México en donde se da un caso como este, de ahí que se pidiera la modificación de la ley.

“Es el único en toda la República Mexicana que tiene una ley perversa como esa, que la hicieron las personas que estaban en el poder anteriormente para favorecer a los dueños de los campos de golf, como el de fraccionamiento La Primavera. Sí yo le digo al dueño de La Primavera que le compro una hectárea de terreno a 130 pesos el metro cuadrado, no me la va a querer vender”, resaltó.

En este momento, comentó, ya está viendo que se retome el tema y se supere el veto, para que se haga un análisis y se den cuenta desde el Congreso que la reforma que se hizo era correcta, que tiene sustento jurídico y normativo y que vaya de vuelta para que la legislatura que esté en turno la publique, con reuniones con diputados y diputadas electas que se integrarán próximamente a sus funciones.

“Dentro de la misma reforma está taparle el camino a la gente poderosa, rica y que no estén demandando la devolución de impuestos que pagó, porque la ley tiene lagunas, estamos pidiendo tapar ese hueco para que no haya pretexto y para que paguen el predial y luego no se les regrese”, enfatizó.