Congreso de Sinaloa y Parlamento de Profesionistas van por Ley de Sociedades Cooperativas

El Congreso del Estado de Sinaloa y el Parlamento Nacional de Profesionistas A.C. anunciaron un foro destinado a crear la Ley de Fomento de las Sociedades Cooperativas del Estado.

El evento convocado será el viernes 3 de octubre a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena de México, en Ahome.

Dentro de las temáticas para exponer están el marco jurídico de sociedades cooperativas; la creación de nuevas sociedades cooperativas; profesionalización de las sociedades cooperativas; responsabilidades de las autoridades federales, estatales y municipales para generación de política pública hacia el impulso del fomento cooperativo; y el financiamiento público para fomento de sociedades cooperativas.

El presidente del Consejo Directivo Estatal del Parlamento Nacional de Profesionistas A.C, Eduardo Gómez González, destacó que esta es una vía para desarrollar de manera óptima las actividades económicas cuyos alcances sean las pequeñas comunidades.

”Es importantísimo que las comunidades, los pueblos originarios, las colonias populares donde no ha llegado la economía social llegue por conducto de esta Ley”, dijo.

El Diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso, reconoció que como autoridades ha faltado el apoyo hacia estos sectores, por lo que una Ley así es una oportunidad para relanzarlos.

”No solamente a la empresa privada, vamos a decir, a las grandes corporaciones, sino a la pequeña economía social de las cooperativas de los tianguis, de las cooperativas de consumo, de ahorro”, manifestó Chávez Chávez.