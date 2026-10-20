Congreso de valuadores dejará derrama de 12 millones de pesos en Culiacán: Sedecom

Una derrama económica de alrededor de 12 millones de pesos en Culiacán estima la Secretaría de Desarrollo Económico municipal por la realización del LXI Congreso Internacional de Valuación FECOVAL 2026, que reuniría a cerca de 400 participantes del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico municipal, informó que el encuentro generará actividad económica en los sectores hotelero, restaurantero, turístico y comercial, mediante la llegada de profesionales de la valuación y sus acompañantes.

“Se estima por ahí una derrama que ellos mismos nos han estado compartiendo en razón del número de personas que van a asistir de alrededor de 12 millones de pesos en hospedaje, en restaurantes, en traslados, en tema comercial”.

Explicó que la estimación de la derrama económica fue compartida por los organizadores y contempla gastos en hospedaje, restaurantes, traslados y comercios.

“Este es un escenario, pues propicio para que quienes nos visiten conozcan de la riqueza, de la calidez, de la comida y que la experiencia que se lleven pues nos ayude a seguir posicionando nuestra ciudad como ese turismo apto para recibir a congresistas”, expresó.

El congreso tendrá actividades académicas centrales los días 29 y 30 de octubre, además de un programa cultural y turístico para promover los atractivos de la capital sinaloense y sus alrededores.

Entre las actividades previstas se encuentra una callejoneada culichi el miércoles 28 de octubre, así como una cena temática de Día de Muertos en el Jardín Botánico de Culiacán, programada para el jueves 29.

El viernes 30 se realizará la cena de gala y clausura, mientras que para el sábado 31 están previstas actividades en Altata y la asistencia a un juego de los Tomateros de Culiacán.

Tostado Noriega señaló que el turismo de reuniones es una de las vocaciones económicas de la capital sinaloense, por lo que el Ayuntamiento mantiene acercamientos con colegios profesionales y asociaciones para atraer más congresos y encuentros.

“Culiacán, su vocación, turismo de negocios, encuentro de reuniones”, afirmó.

La Secretaria añadió que la dependencia busca que colegios y agrupaciones profesionales consideren a la ciudad como sede de sus eventos, con el objetivo de generar oportunidades para los prestadores de servicios y fortalecer la actividad económica local.

El Congreso Internacional de Valuación FECOVAL 2026 reunirá a especialistas del sector para intercambiar conocimientos y abordar temas como la incorporación de inteligencia artificial al trabajo de los valuadores.