Congreso designa a Ignacio Campa como encargado de la Unidad Técnica de Evaluación, tras 20 días de cambio

El Pleno del Congreso del Estado fue informado este martes sobre la designación de Ignacio Guadalupe Campa Verduzco como encargado de la Unidad Técnica de Evaluación, luego de la aprobación realizada por la Comisión de Fiscalización.

El nombramiento se dio tras la ausencia definitiva de la persona titular del área, pues el mismo Congreso removió a la titular el pasado 1 de abril.

La designación del nuevo titular se realiza con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos y encabezar el proceso de entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros de la unidad, de acuerdo a la justificación de la Comisión de Fiscalización.

De acuerdo con el comunicado presentado durante la sesión ordinaria, Campa Verduzco también tendrá la responsabilidad de realizar análisis y valoraciones encaminadas a una posible reforma o reconfiguración de la Unidad Técnica de Evaluación.

La Comisión de Fiscalización destacó que el nuevo encargado cuenta con más de 15 años de experiencia dentro del Congreso del Estado, además de trayectoria en materia jurídica, fiscalización, auditoría gubernamental y procesos legislativos.

Durante la discusión del acuerdo, legisladoras y legisladores integrantes de la comisión manifestaron su respaldo a la propuesta, al considerar que se trata de un perfil con experiencia, disciplina y compromiso institucional.

La designación fue aprobada por unanimidad de las y los diputados presentes y posteriormente se instruyó notificar el acuerdo a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

Al concluir la sesión, Ignacio Guadalupe Campa Verduzco rindió protesta de ley y asumió formalmente la responsabilidad al frente de la UTE.

A principios de abril el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la remoción de la titular de la Unidad Técnica de Evaluación, Silvia Alejandra Pineda Prado, debido a su presunta ineficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Comisión de Fiscalización propuso también extinguir esta Unidad por considerar que hay duplicidad de funciones con el Órgano Interno de Control.

Lo anterior en un contexto en el que Pineda Prado había presentado alegatos y pruebas en su defensa, pero finalmente fue removida de su cargo en una votación del Congreso.

La Unidad, que apenas había entrado en funciones hace menos de cinco años, representaba un contrapeso en materia de fiscalización en el Congreso de Sinaloa.