$!Congreso elige a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa eligió este martes a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara una nueva licencia indefinida al cargo.
La designación ocurrió durante la sesión extraordinaria convocada por el Poder Legislativo para definir a quien ocuparía el Ejecutivo estatal durante el periodo restante de la administración.
Domínguez Nava, Diputada federal con licencia y militante de Morena, fue la propuesta presentada ante el Pleno para asumir la Gubernatura.
Su elección ocurre después de que Rocha Moya regresara al cargo el pasado viernes 21 de agosto y, apenas unas horas después, solicitara nuevamente licencia indefinida, lo que obligó al Congreso a iniciar el procedimiento para designar a una nueva persona al frente del Ejecutivo estatal.
La sesión para elegir a la nueva Gobernadora fue convocada inicialmente para la mañana del lunes, después para la noche de esa jornada, pero posteriormente el Congreso determinó realizarla a las 8:00 horas de este martes 25 de agosto.
Una figura de Morena, ex integrante del Gabinete de Rocha
Domínguez Nava cuenta con una amplia trayectoria política en Sinaloa.
Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y comenzó su carrera política en el Partido de la Revolución Democrática, donde militó durante varios años antes de incorporarse a Morena.
Fue diputada local en dos ocasiones. En la LXIII Legislatura, entre 2018 y 2021, fue coordinadora del grupo parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, además de encabezar la Comisión de Fiscalización.
Entre 2021 y 2024 se desempeñó como Secretaria de Educación Pública y Cultura durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya.
En 2024 llegó a la Cámara de Diputados como representante del Distrito 1 de Sinaloa, con cabecera en Mazatlán.
En junio de este año solicitó licencia a la diputación para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la sucesión estatal de 2027.
Relevo en medio de una crisis política
La designación se produce en uno de los momentos de mayor tensión política de la administración de Rocha Moya.
El Gobernador solicitó licencia indefinida después de un breve regreso al cargo que generó cuestionamientos políticos, en un contexto marcado también por las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos y por la presión de distintos sectores para que el Congreso eligiera a una persona capaz de garantizar estabilidad institucional.
La Presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que Sinaloa necesitaba una persona “honesta y profesional” para conducir el estado y garantizar condiciones para la transición hacia las elecciones de 2027.
La nueva Gobernadora interina tendrá ahora la responsabilidad de conducir Sinaloa durante los meses restantes del actual periodo constitucional, de acuerdo por lo establecido por Sheinbaum Pardo.