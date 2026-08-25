$!Congreso elige a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa eligió este martes a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara una nueva licencia indefinida al cargo.

La designación ocurrió durante la sesión extraordinaria convocada por el Poder Legislativo para definir a quien ocuparía el Ejecutivo estatal durante el periodo restante de la administración.

Domínguez Nava, Diputada federal con licencia y militante de Morena, fue la propuesta presentada ante el Pleno para asumir la Gubernatura.

Su elección ocurre después de que Rocha Moya regresara al cargo el pasado viernes 21 de agosto y, apenas unas horas después, solicitara nuevamente licencia indefinida, lo que obligó al Congreso a iniciar el procedimiento para designar a una nueva persona al frente del Ejecutivo estatal.

La sesión para elegir a la nueva Gobernadora fue convocada inicialmente para la mañana del lunes, después para la noche de esa jornada, pero posteriormente el Congreso determinó realizarla a las 8:00 horas de este martes 25 de agosto.