El Congreso del Estado presentó un documento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el proyecto que sería discutido este miércoles y proponía regresarle la Presidencia Municipal de Culiacán a Jesús Estrada Ferreiro.

“Un documento con mucha claridad donde se hacen los razonamientos del actuar constitucional que hubo en razón del juicio de procedencia, y en razón de cada uno de los elementos que han tenido que ver con las pretensiones que tiene ahora el licenciado Estrada Ferreiro”, explicó el Diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva.

“En este caso particular, el Congreso del Estado no estaba llamado a ser parte, no teníamos conocimiento del documento, pero al tener conocimiento del mismo y, sobre todo, percatarnos que en el análisis de este proyecto (...) pues versa sobre actos que ejecutó la 64 Legislatura”.

El Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que la actuación del Congreso es inatacable, además criticó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no los haya notificado sobre el proyecto.

“El proyecto de resolución del Tribunal es ajeno a los preceptos constitucionales”, afirmó el morenista.

En tanto, Édgar Donato Vega Márquez, Director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo, explicó que anteriormente el Magistrado presidente del TRIFE desechó proyectos en referencia al caso de Estrada Ferreiro, afirmando que no es competencia del Poder Judicial interferir en ello, según la versión que el funcionario estatal dio a los medios de comunicación.

“Porque el pleno, el máximo intérprete de la Constitución ya dijo, los actos soberanos y discrecionales que son de naturaleza política, como es el desafuero, quedan exentos del escrutinio y el control constitucional”, afirmó.

“Y no son materia de la Sala Superior, así lo ha dicho, y lo ha reconocido la propia Sala Superior”.

Este miércoles sería votado y discutido un proyecto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que proponía que el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, regresara a la Presidencia Municipal.