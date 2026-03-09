$!Congreso entrega Medalla ‘Norma Corona Sapién’ a Yesenia Rojo

El Congreso del Estado de Sinaloa entregó la Medalla de Honor “Norma Corona Sapién” a Yesenia Rojo Carrizoza por su trayectoria en la defensa de policías en activo y jubilados, así como de viudas de agentes preventivos y madres buscadoras.

Durante una sesión solemne, la Diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, destacó la trayectoria de la galardonada y recordó que el premio también honra la memoria de la defensora de derechos humanos Norma Corona Sapién, asesinada el 21 de mayo de 1990.

La legisladora señaló que desde el año pasado la actual Legislatura incorporó un estímulo económico al reconocimiento que otorga el Poder Legislativo.

En representación del Poder Ejecutivo estatal, la Secretaria General de Gobierno, Felicita Yerealdine Bonilla Valverde, señaló que el galardón busca reconocer a mujeres que han dedicado su vida a la lucha por la libertad y la justicia.

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel, destacó los avances jurídicos logrados en favor de policías jubilados y viudas de agentes.