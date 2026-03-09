$!Congreso entrega Medalla ‘Norma Corona Sapién’ a Yesenia Rojo

El Congreso del Estado de Sinaloa entregó la Medalla de Honor “Norma Corona Sapién” a Yesenia Rojo Carrizoza por su trayectoria en la defensa de policías en activo y jubilados, así como de viudas de agentes preventivos y madres buscadoras.
Durante una sesión solemne, la Diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, destacó la trayectoria de la galardonada y recordó que el premio también honra la memoria de la defensora de derechos humanos Norma Corona Sapién, asesinada el 21 de mayo de 1990.
La legisladora señaló que desde el año pasado la actual Legislatura incorporó un estímulo económico al reconocimiento que otorga el Poder Legislativo.
En representación del Poder Ejecutivo estatal, la Secretaria General de Gobierno, Felicita Yerealdine Bonilla Valverde, señaló que el galardón busca reconocer a mujeres que han dedicado su vida a la lucha por la libertad y la justicia.
El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel, destacó los avances jurídicos logrados en favor de policías jubilados y viudas de agentes.
Al recibir la medalla, Yesenia Rojo agradeció el reconocimiento y afirmó que también pertenece a las y los integrantes de la agrupación “Guerreros Azules”, quienes la propusieron para recibir la distinción.
Señaló que el premio representa también un símbolo de la libertad de expresión y del derecho a la manifestación, al recordar que en diversas ocasiones ha protestado dentro del Congreso del Estado.
Durante su mensaje, realizó algunas críticas a autoridades en turno y reconoció al Gobernador Rubén Rocha Moya por realizar gestiones en beneficio de policías y viudas de agentes.