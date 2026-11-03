Congreso esperará notificación de Cabildo sobre continuidad de licencia de Juan de Dios Gámez

El Congreso del Estado esperará a que el Cabildo de Culiacán notifique si habrá algún cambio en la integración del Ayuntamiento, luego de que se cumplieran seis meses de la licencia solicitada por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Eligio López Portillo, señaló que hasta el momento el Poder Legislativo no tiene facultades para intervenir en este asunto, ya que corresponde al Cabildo determinar qué procederá respecto a la persona que está al frente de la administración municipal.

Indicó que, una vez que reciban la notificación oficial, los Diputados analizarán el caso y realizarán lo que corresponda conforme a sus atribuciones.

“Decirles que en el caso del Alcalde nosotros como Congreso no intervenimos, porque nosotros esperamos que Cabildo mande el resolutivo y que nos los haga saber y con base en ello nosotros actuamos en lo que nos corresponde”, aseguró el Diputado.

El tema tomó relevancia luego de que el PRI solicitara al Ayuntamiento aclarar la situación de la Presidencia municipal, al considerar que ya se cumplió el periodo de seis meses desde que Gámez Mendívil pidió licencia.

Sin embargo, la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que, cuando la ausencia del Alcalde es mayor a 10 días, este debe contar con una licencia aprobada por el Ayuntamiento, pero no fija un plazo máximo de seis meses para ese permiso.

Por lo pronto, será el Cabildo de Culiacán el que deberá definir si Ana Miriam Ramos Villarreal continúa al frente del Ayuntamiento bajo la figura que corresponda o si se determina algún otro cambio en la administración municipal.