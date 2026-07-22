Congreso impulsa creación de una Fiscalía Especializada en delitos contra la niñez

Para erradicar los delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes en Sinaloa, en el Congreso del Estado avanza una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de fortalecer la investigación, persecución y atención integral de estos casos.

En respuesta a esta problemática, la Diputada Morenista Arely Berenice Ruiz López presentó una iniciativa para reformar la legislación estatal y crear una Fiscalía Especializada, la cual tendría la responsabilidad de investigar, perseguir y procesar los delitos cometidos contra personas menores de edad, bajo un enfoque de protección en derechos humanos e interés superior de la niñez, además de garantizarles atención integral conforme a las disposiciones legales.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa, durante 2025 se registraron 2 mil 269 delitos en agravio de personas menores de edad en la entidad.

Del total, 261 casos correspondieron a niñas y niños de 0 a 5 años, 610 a menores de 6 a 11 años y mil 398 a mujeres y hombres adolescentes.

En la distribución geográfica de estos delitos, Culiacán concentra el mayor número de casos con 696, seguido de Ahome con 467 y Mazatlán con 433.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no cuenta con un área especializada dedicada exclusivamente a la atención e investigación de delitos en los que niñas, niños y adolescentes sean víctimas, situación que, de acuerdo con la propuesta, hace necesaria la creación de una instancia con personal capacitado y protocolos específicos para atender estos casos.

La iniciativa ya fue sometida a segunda lectura durante la más reciente sesión ordinaria del Congreso del Estado y continuará su proceso legislativo para ser analizada y dictaminada por las comisiones correspondientes, antes de ser votada por el Pleno.