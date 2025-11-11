$!Congreso inaugura exposición ‘Mujer Yoreme: Raíz y Espíritu de Sinaloa’ en el Recinto Legislativo

En el marco del Año de la Mujer Indígena, declarado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Congreso del Estado de Sinaloa inauguró la exposición fotográfica “Mujer Yoreme: Raíz y Espíritu de Sinaloa”, una muestra que reconoce el papel de las mujeres yoremes en la preservación de las tradiciones y la identidad cultural del Estado. La exposición, instalada en el Corredor Cultural del Recinto Legislativo, fue organizada por la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas y está compuesta por una serie de fotografías del profesor Luis Enrique Gastélum Toscano, que retratan la vida cotidiana, el entorno y las costumbres de mujeres pertenecientes a las comunidades yoremes de distintas regiones de Sinaloa. Durante la ceremonia inaugural, la Diputada Briseida Valenzuela Buichia, presidenta de la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas, destacó el simbolismo de la muestra, subrayando que las mujeres yoremes representan la raíz y el espíritu de su pueblo.





“Cada fotografía revela una historia, una herencia y un corazón lleno de sabiduría, fuerza y amor por la identidad cultural”, expresó. La Diputada María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, señaló que el Congreso busca saldar la deuda histórica con los pueblos originarios, y reconoció la importancia de cerrar el Año de la Mujer Indígena visibilizando la fuerza y el legado de las mujeres yoremes. Describió a estas mujeres como guardianas de la memoria y la continuidad cultural. “Maestras, curanderas y madres que mantienen viva la lengua, los rituales y el vínculo con la naturaleza”, dijo. Guerra Ochoa anunció además que el Congreso del Estado presentará una reforma constitucional antes del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de ampliar los derechos y la representación política de las comunidades indígenas en Sinaloa.





