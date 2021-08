Congreso necesita apoyar más a las mujeres, señala Pedro Villegas Lobo

“Este congreso del estado ha quedado a deber mucho a la protección de las mujeres, porque lo he dicho, para poder proteger a las mujeres no sólo basta con aprobar leyes, sino darles presupuestos a las instituciones que corresponde”, subrayó, considerando también que se debe dejar a un lado el discurso de decir que están en contra de la violencia contra mujeres en la tribuna, sino transformarlo en hechos.

“Las mujeres están muriendo, las mujeres están siendo violentadas, las mujeres a diario tienen violencia de hombres machistas que las golpean, necesitamos nosotros avanzar en el tema de la defensa de las mujeres”, agregó, confiando en que la administración que está por entrar tenga un Gobierno más humanista que el actual.

Manifestó además la necesidad de que tanto el Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo; el Secretario de Seguridad Pública, Crstóbal Castañeda Camarillo; y la titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Laura González Bon; digan qué se está haciendo en cada una de sus áreas para atender y prevenir la violencia de género.

“Se tiene que pedir una comparecencia para que nos diga no solamente el Fiscal, sino la directora del ISMujeres, al Secretario de Seguridad Pública y a todos los involucrados, a todos sentarlos como cuando tuvimos la mesa de Protocolo Alba, donde nos sentamos con todas estas instituciones específicamente para atender a las mujeres y plantearnos qué es lo que está pasando y en qué podemos mejorar”, detalló.

Además denunció la lentitud y revictimización de las instituciones que atienden los delitos cometidos contra mujeres, como la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en donde se les hacen esperar horas a las víctimas, desincentivando la denuncia.

“Pero qué pasa después hasta que las mujeres son vulneradas o que las matan es cuando empiezan a poner atención a todo lo demás, yo creo que el Congreso tiene que tomaría medidas en estos temas, para el próximo presupuesto”, manifestó.

Recursos

“Aparte de que tienen sueldos raquíticos, la gente hace lo imposible en esas instituciones, pero no llega recurso. Le estaba diciendo yo a la directora de Cepavif, si son los encargados de que si existe ahorita violencia, que si ahorita un hombre le está pegando una mujer, ella inmediatamente habla Cepavif, que de hecho hay mucha gente que no sabe que existe Cepavif, ellos nomás pueden atender a puro Culiacán y hasta ahí llegó el presupuesto, tienen una flotilla de 10 personas para todo Culiacán”, expuso.

“De por sí no tiene el recurso, de por sí no le llega, pero me consta que hacen hasta lo imposible por hacer su trabajo, porque están conscientes de la situación, el que si de plano te digo porque tiene más recurso es la Fiscalía, pero también tiene ese problema de la cuestión administrativa, pero tienen mucho más recurso y aún así tú vas a la Fiscalía y tardan de 10 a 11 horas, porque no hay suficiente personal”, agregó.

El hecho que se les asigne un presupuesto justo a los entes, es el primer paso para garantizar que puedan operar, sin embargo, el recurso no se entrega al iniciar el año, lo cual es un mal recurrente, organismos como el Instituto Sinaloense de Mujeres, Cepavif, entre otros, reciben el recurso etiquetado cuando ya va avanzado el año.

“Este Gobierno que es priista ha marcado la pauta de cuáles son sus prioridades y no es la protección de las mujeres, pero también hay que decirlo porque tenemos que ser autocríticos, el Congreso del Estado tampoco ha abonado mucho en lo que se necesita para poder tener más protección de las mujeres”, indicó.