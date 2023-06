“Lo tomaron personal, esa era la iniciativa, no llevaba nombre, como dice la Diputada, nosotros nunca le ponemos nombre, son puestos, son el organigrama de un poder a otro”, sentenció.

La iniciativa proponía que quien presida la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado no sea del mismo partido de quien encabece el Gobierno del Estado.

“Ellos (Morena) tienen la mayoría y ellos mayoritean, y ellos dicen lo que hay que hacer, con ese poder que tienen de mayoritear pero no tienen argumento jurídico, argumento jurídico no lo dieron, dieron el argumento político porque era una iniciativa del PAS”, acusó Montes Álvarez, coordinadora de las diputadas del PAS.

CULIACÁN._ El Congreso del Estado no admitió, sin argumentos, una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, acusaron las diputadas Alba Virgen Montes Álvarez y María del Rosario Osuna Gutiérrez.

El pasado 8 de junio, la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior no admitió la iniciativa presentada por las diputadas del PAS; actualmente la Jucopo es encabezada por el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, que es morenista al igual que el Gobernador Rubén Rocha Moya, mismo partido que tiene la mayoría parlamentaria.

“Si el Gobernador es de partido y el presidente de Jucopo es del mismo partido, entonces ¿cuál independencia va a haber? ¿Por qué no se lo dan a la segunda minoría? Eso era la iniciativa. ¿Qué no hay democracia? ¿Qué no debe haber participación de todas las fuerzas?”, expresó Montes Álvarez.

“Entonces no hemos cambiado la política, no son diferentes”.

La Diputada Osuna Gutiérrez, quien es vocal en la Comisión de Protocolo, explicó que la Ley Orgánica del Congreso establece que son las comisiones dictaminadoras las que deben analizar el fondo de las iniciativas, la de Protocolo solamente debe revisar si cumple con los requisitos.