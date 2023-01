Bojórquez Ruiz detalló que serán las bases universitarias quienes determinen si están de acuerdo o no con la ley orgánica que les rige.

“Pero ellos tendrán que ser los impulsores de estos tipos de temas porque muchas veces hay actores externos que desconocen qué es lo que sucede en la institución”, expuso el pasista.

El Congreso del Estado podrá convocar a la comunidad universitaria a foros para discutir reformas a la ley orgánica, explicó el diputado.

“Pero quienes van a autorizar será la comunidad universitaria”, enfatizó.

“El Congreso junto con la universidad tomará la decisión para realizar esos foros para su modificación, el consejo universitario estará ya habilitado para tomar ese tipo de decisiones”.

Señaló que tendrían que esperar tener una iniciativa para reformar las leyes orgánicas de las universidades.

“Sin iniciativa pues no podemos trabajar, insisto, no es que no se quiera, es que no se cuenta con una iniciativa socializada y que se haya socializado con las universidades”, reiteró.