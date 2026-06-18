Congreso recibe iniciativa de pensión para ex funcionario señalado por Estados Unidos

CULIACÁN._ Mientras enfrenta señalamientos por parte de autoridades estadounidenses, el ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Alberto Jorge Contreras Núñez, podría acceder a una pensión por retiro anticipado propuesta por el Gobierno de Sinaloa.

La iniciativa fue presentada este jueves 18 de junio ante el Congreso del Estado durante una sesión ordinaria. El documento establece que el ex funcionario recibiría una pensión mensual de 67 mil 477.75 pesos.

El nombre de Contreras Núñez cobró relevancia recientemente luego de ser mencionado, por el Gobierno de Estados Unidos, junto con otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Tras darse a conocer estos señalamientos, el ex mando de la Fiscalía promovió un amparo a principios de junio para evitar un posible bloqueo de sus cuentas bancarias derivado de las investigaciones que realizan autoridades estadounidenses.

La propuesta de pensión fue enviada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, donde será analizada antes de que se elabore el dictamen correspondiente y se someta a votación del Pleno.