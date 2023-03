Señaló la Diputada pasista que propusieron 11 reservas para modificar artículos del dictamen.

La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa fue aprobada en lo general por 33 votos a favor, el Grupo Parlamentario del PAS conformado por cinco diputadas y un Diputado votaron en contra, y dos diputados no votaron porque no acudieron a la sesión.

La Ley de Educación Superior establece en su Artículo Tercero que el Congreso local será la institución encargada de organizar consultas para modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas.

“Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”, puede leerse en el artículo en cuestión.

“Toda consulta para modificar las leyes orgánicas a que se refiere este artículo será convocada y organizada por el Congreso del Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que este considere pertinente, el cual podrá solicitar el auxilio de la autoridad universitaria en la organización de la consulta, con pleno respeto a su autonomía”.

INICIA EL CONFLICTO

El 22 de febrero, una semana después de la aprobación de la nueva ley educativa, el Diputado presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura, José Manuel Luque Rojas, se encontró con el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, en la inauguración de la ExpoAgro 2023.

Luque Rojas denunció que el Rector de la UAS se refirió a él y a sus compañeros diputados con el calificativo de ‘perros’.

“Me dice una frase así como ‘¿y por qué me saludas?’ y yo le digo ‘bueno, Rector, usted y yo habíamos quedado en que íbamos a platicar antes del dictamen”, narró el Diputado.

“Entonces me dice ‘no, no, no, a la chingada, yo no hablo con perros, hablo con el dueño de los perros’; le digo, ‘¿pero a qué viene esto?, ‘tú sabes muy bien a qué me refiero’; ‘no lo sé’, le digo, y me dice, ‘le reitero que no hablo con los perros, hablo con el dueño de los perros, tú decidiste estar en la jauría de Feliciano (Castro Melendrez, diputado) y no tengo nada qué hablar contigo’, y se alejó”.

El Congreso solicitó una disculpa formal por parte del Rector Madueña Molina, pero el Rector se deslindó de la acusación.

En respuesta a la solicitud de disculpa, Madueña Molina advirtió que si la nueva Ley de Educación Superior era publicada, la UAS comenzaría un proceso judicial en contra de la misma.

“Hemos encontrado 11 agravios a la autonomía universitaria en la Ley General, lo comentamos en su momento con el señor Gobernador de que él tenía la última palabra en la aprobación para evitar este tipo de situaciones”, dijo el Rector de la UAS.

“Nosotros estaríamos impugnando”.

A pesar de esta advertencia la Ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el 28 de febrero, en una edición extraordinaria, por lo que entró en vigor desde ese momento.

Un día después el Rector Madueña Molina lanzó un mensaje en el que solicitó a la sociedad sinaloense unirse en un frente común a favor de la UAS.

“Se hace un llamado a reflexionar el tipo de universidad que queremos, una universidad anclada en los vicios del pasado o una universidad estable con miras al futuro”, refutó el Rector.

“Hago un llamado a defender a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a la autonomía”.

GOBERNADOR SEÑALA AL PAS DE VIOLAR AUTONOMÍA DE LA UAS

Después de la publicación de la Ley, el Gobernador Rubén Rocha Moya y también ex Rector de la UAS acusó que el Partido Sinaloense ha violado la autonomía universitaria.

“Eso es lo que ha hecho el PAS, pero lo más grave que ha hecho el PAS es haberse creado y sobrepuesto a la estructura universitaria y violar acremente la autonomía de la universidad”, sentenció Rocha Moya.

INICIA PROCESO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA

El 6 de marzo, en su conferencia de prensa La Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció la intención de modificar la Ley Orgánica de la UAS.

“Apenas vamos empezando. Tiene que venir ahora la reforma a la Ley Orgánica”, mencionó.

“Yo les pido a los universitarios que no se dejen que los junten ya por favor, menos ahora que estamos en la idea de reformar la Ley Orgánica, eso lo van a hacer los diputados, y debe de llevar este tema, debe modificarse la forma de nombrar al Rector, que nada más sean ellos los universitarios; dos, debe resolverse el tema de la equidad de género, eso ya está legislado en el mundo; y el tema de rendir cuentas”, pidió.

En los días posteriores la UAS publicó mediante comunicados que cuentan con el respaldo del Consorcio de Universidades Mexicanas y de la Red Jurídica de Universidades Públicas de México.

El 7 de marzo diputados y diputadas locales, sin el respaldo de la bancada del Partido Sinaloense, presentaron iniciativas para reformar la Ley Orgánica que rige en la UAS.

Entre las modificaciones a la Ley Orgánica de la UAS, proponen que la rectoría y direcciones de escuelas y facultades sean elegidas por votación de la comunidad universitaria, pero quedan prohibidas las campañas electorales para ello.

LA UAS SE AMPARA

El 8 de marzo el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, informó que habían sido notificados de un fallo a favor otorgado por un Juez federal con el que se amparaba a la Universidad de la Ley General de Educación Superior del Estado debido a una serie de irregularidades detectadas.

Madueña Molina no precisó detalles jurídicos.

“Informarles que me acaban de notificar que el Juez Octavo de Distrito nos acaba de dar la razón, y suspende todos los actos que reclamamos, entre ellos que habíamos comentado de las 11 inconsistencias que veíamos de la Ley de Educación, ahí la Universidad ya tiene más protección y cuando menos ya se está inclinando el Poder Judicial y se está manifestando en darle la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa”, refirió el académico.

Ante esta afirmación, el Congreso de Sinaloa realizó una conferencia de prensa de último minuto este martes en donde se informó que las peticiones de amparo de la UAS fueron negadas.

El Congreso del Estado recibió notificaciones del Juzgado Primero en las que fue informado que les negaron la suspensión definitiva de la Ley de Educación Superior que solicitaron consejeros universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Se nos informa que se llevó a cabo la audiencia incidental de tres casos para resolver en torno si se otorgaba o no la suspensión definitiva”, detalló en conferencia de prensa el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Este martes el Congreso recibió tres comunicados en los que el Juzgado Primero donde les niega la suspensión definitiva, es en relación a los casos 2-24-2023 que había interpuesto Eleazar Angulo López, el 2-28-2023 de Rosa del Carmen Mesa Torrero, y el 2-29-2023 que interpuso Raquel Villa Núñez.