Congreso vuelve a citar a sesión a las 8:00 para elegir gobernador interino de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa volvió a establecer que la sesión extraordinaria para elegir a quien ocupará de manera interina la gubernatura del estado se realizará a las 8:00 horas de este martes 25 de agosto.

La nueva convocatoria fue emitida cerca de las 21:30 horas de este lunes 24 de agosto, luego de que durante la madrugada de este lunes el Poder Legislativo había modificado el horario de la sesión, originalmente programada a las 8:00 horas y posteriormente posponerla.

Con esta nueva determinación, las diputadas y diputados de la LXV Legislatura deberán acudir este martes al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo para desahogar el procedimiento mediante el cual se definirá al gobernador o gobernadora interino de Sinaloa.

La sesión había sido prevista inicialmente para las 11:00 horas del lunes 24 de agosto, cuando se definió la licencia del Gobernador Rubén Rocha Moya el pasado domingo 23 de agosto. Sin embargo, horas antes, el Congreso notificó un cambio para realizarla a las 8:00 horas de este 24 de agosto.

Cerca de las 7:00 horas, la sesión fue pospuesta, lo que mantuvo durante toda la jornada la expectativa sobre cuándo se retomaría el procedimiento para definir al mandatario estatal.

Finalmente, el Congreso volvió a fijar las 8:00 horas del martes 25 de agosto como el momento para realizar la sesión extraordinaria.

La designación ocurre después de que la Diputación Permanente aprobó la nueva solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador de Sinaloa.