$!Conmemora el Ejército el Día de la Infantería en Culiacán

En una ceremonia marcada por el reconocimiento a la trayectoria histórica y la transición hacia la modernidad técnica, el Grupo 11 de Infantería conmemoró este 27 de abril de 2026 el Día de la Infantería en las instalaciones del Campo Militar. El evento fue presidido por Diego Enrique Pérez Velázquez, Segundo Comandante del grupo, quien encabezó un desayuno conmemorativo donde se celebró el Día de la Infantería. Durante el acto, el Capitán Primero de Infantería, Eliot André Arizmendi Alavez, recordó que esta fecha tiene un significado para el instituto armado, al conmemorar la gesta heroica de 1867 en el sitio de Querétaro.





“El día de hoy estamos festejando el Día de la Infantería 27 de abril de 2026. En esta fecha es importante para el personal del arma de infantería mexicano porque conmemoramos la gesta heroica”, compartió Arizmendi Alavez. Se destacó la figura del soldado Damián Carmona, quien al ser atacado por una granada que destrozó su fusil, se mantuvo firme en su puesto solicitando otra arma para continuar la defensa y se compartió que el escudo del arma consta de dos fusiles cruzados y una corneta, que simbolizan las armas, las órdenes y la disciplina del infante.





La infantería mexicana no solo vive de su historia, sino que atraviesa un proceso de modernización profunda ya que actualmente, el arma cuenta con un efectivo de 56 mil 460 elementos a nivel nacional, distribuidos en 111 batallones, 11 grupos y 10 compañías de infantería. “Podemos realizar múltiples funciones, entre ellas está la aplicación del plan en caso de desastres, operaciones para reducir la violencia en el país, también realizamos actividades de la voz social, entre otras”, señaló. Entre los avances más significativos destacados en la ceremonia se encuentran la inclusión de la mujer a partir de 2021, el Ejército fortaleció la equidad de género y hoy en día, 280 mujeres forman parte de las unidades de infantería, desempeñando funciones operativas al mismo nivel que sus compañeros varones.



