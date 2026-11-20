La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, encabezó el izamiento de bandera en la explanada de Palacio de Gobierno para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.









El acto cívico se realizó este 20 de noviembre como parte de las actividades oficiales por la conmemoración histórica.







