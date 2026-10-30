$!Conmemora Gobierno de Sinaloa natalicio de Francisco I. Madero en Culiacán

Autoridades estatales, municipales y del Poder Judicial conmemoraron este viernes el natalicio de Francisco I. Madero, político mexicano que encabezó la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y fue Presidente de México de 1911 a 1913. La ceremonia se realizó a las 08:00 horas en la plaza cívica de Palacio de Gobierno, en Culiacán, y fue encabezada por el Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, en representación del Poder Ejecutivo estatal.





Durante el acto, las autoridades realizaron el izamiento de la bandera nacional y tocaron la Marcha de Diana frente al monumento dedicado a Madero, ubicado en el recinto gubernamental. Entre los asistentes estuvieron Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Ricardo Arturo Sainz López, Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Culiacán, y Karina Isabel Franco Meza, Diputada local.



