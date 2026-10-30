$!Conmemora Gobierno de Sinaloa natalicio de Francisco I. Madero en Culiacán

Autoridades estatales, municipales y del Poder Judicial conmemoraron este viernes el natalicio de Francisco I. Madero, político mexicano que encabezó la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y fue Presidente de México de 1911 a 1913.
La ceremonia se realizó a las 08:00 horas en la plaza cívica de Palacio de Gobierno, en Culiacán, y fue encabezada por el Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, en representación del Poder Ejecutivo estatal.
Durante el acto, las autoridades realizaron el izamiento de la bandera nacional y tocaron la Marcha de Diana frente al monumento dedicado a Madero, ubicado en el recinto gubernamental.
Entre los asistentes estuvieron Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Ricardo Arturo Sainz López, Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Culiacán, y Karina Isabel Franco Meza, Diputada local.
Francisco I. Madero fue una figura central de la Revolución Mexicana. Su oposición a la reelección de Porfirio Díaz y su llamado a levantarse en armas mediante el Plan de San Luis, en 1910, contribuyeron al inicio del movimiento revolucionario.
Madero asumió la Presidencia en noviembre de 1911, pero fue derrocado durante el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, en febrero de 1913, y asesinado junto con el Vicepresidente José María Pino Suárez.
La conmemoración se llevó a cabo este viernes 30 de octubre, fecha de su nacimiento en 1873.