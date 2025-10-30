Conmemora Sinaloa el 152 aniversario del natalicio de Francisco I. Madero

Con izamiento de bandera a toda asta y honores de ordenanza se conmemoró el natalicio número 152 de Francisco I. Madero, en la explanada de Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa.

La Secretaria de las Mujeres, Ana Chiquete Elizalde, encabezó este evento cívico en el que realizó guardia de honor en el monumento erigido en memoria a Francisco I. Madero; acompañada de las autoridades de los tres niveles de gobierno, civiles y militares.

En este acto la banda de guerra del 94 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional entonaron el Tres de Diana.

Francisco I. Madero nació un 30 de octubre de 1873 en la Hacienda de El Rosario, municipio de Parras, Coahuila, e inició su carrera política en San Pedro de las Colonias en 1904 al ser nombrado presidente del Club Democrático.

Se convirtió en uno de los principales críticos de Porfirio Díaz. En su libro La sucesión presidencial en 1910, defendió el sufragio efectivo y la no reelección, ideas que inspiraron el inicio de la Revolución Mexicana.

Fue electo Presidente e intentó instaurar un Gobierno democrático. Sin embargo, enfrentó rebeliones y conflictos internos que culminaron con su derrocamiento y asesinato durante la Decena Trágica en 1913. Su legado perdura como símbolo de la lucha por la democracia en México.

En este acto cívico estuvieron presentes el Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; José Ramón Bohon Sosa, Secretario Técnico del Supremo Tribunal de Justicia; María Elena Armenta de la Rocha , Secretaria de las Mujeres del Ayuntamiento de Culiacán; Capitán Germán González Córdova, representante de la Novena Zona Militar; Capitán José Alberto Arroyo Simón, representante de la Base Aérea.