$!Conmemoran con misa la vida y obra de Manuel Clouthier, ‘El Maquío’, a 36 años sin él

A 36 años de su fallecimiento, el Partido Acción Nacional en Sinaloa realizó una misa en Culiacán para recordar la vida y obra de Manuel Clouthier del Rincón, “Maquío”, como fue conocido en la vida política y social del país. Durante la homilía, el padre Jaime Homero Portillo Gill destacó la importancia de mantener vivo el legado de Clouthier del Rincón y de replicar sus valores en la vida pública y familiar. “Poniendo en las manos de Dios, el eterno descanso de Manuel, ‘El Maquío’, como suele ser conocido por todas partes. Pues exhortarnos para que el ejemplo que les ha dejado, que ese ejemplo de buscar el bien por las personas, el ejemplo de buscar el bien por todos, pueda permear también en cada uno de ustedes, su familia, sus amigos, quienes lo conocieron”, expresó.







El sacerdote llamó a los asistentes a seguir el ejemplo de compromiso social del político, en especial en momentos en que el país enfrenta retos en el fortalecimiento del tejido social. “Que su legado sea un legado en el que se trabaje siempre por nuestro país, por nuestro estado. Hoy más que nunca necesitamos de personas sin alusiones, católicos, comprometidos con nuestra sociedad, comprometidos en la búsqueda del bien común. Y yo creo que hay personas que han dejado ese legado y ese impulso”, señaló. Añadió que la figura de Clouthier puede servir de modelo para quienes lo conocieron o han estudiado su trayectoria.







“Yo creo que ‘El Maquío’ puede ser, pues, ese modelo que puede servir para inspirar también en cada uno de ustedes, en su familia, sus amigos y en tantos otros que lo conocieron o han conocido su obra. Puede ser ese modelo que los impulse a buscar el bien de nuestra sociedad. No hay que cansarnos en buscar el bien. A veces se vuelve difícil, se vuelve una tarea complicada, pero yo creo que todos podemos aportar algo a nuestra sociedad”, dijo. El religioso subrayó que la construcción de una mejor sociedad no es una tarea exclusiva de los políticos, sino de todos los ciudadanos en sus diferentes espacios de vida.







