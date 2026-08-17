$!Conmemoran Día Internacional del Peatón con caminata en Culiacán

Con una caminata por el centro de Culiacán, autoridades estatales, instituciones, colectivos y ciudadanos conmemoraron el Día Internacional del Peatón, con un llamado a reconocer el derecho de las personas a transitar por las calles de manera segura y digna. La actividad partió de la Plazuela Álvaro Obregón y avanzó por la Calle Ángel Flores hasta la Plazuela Rosales. En el recorrido participaron representantes de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud estatal, Mapasin, Cruz Roja, además de otras dependencias y organizaciones.





Francisco Javier Barrón Aguayo, Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, destacó que quienes utilizan distintos medios de transporte también se convierten en peatones durante algún momento del día. “Los que usan la bicicleta, los que usan el transporte público en algún momento del día nos convertimos en peatones. Agradezco de corazón que estén aquí a esta hora con los tenis puestos y con la convicción de caminar por nuestra ciudad, Culiacán”, expresó. Durante su intervención, señaló que la conmemoración representa una oportunidad para replantear la manera en que se construyen y utilizan las ciudades, priorizando a las personas por encima del tránsito vehicular. “Hoy en el marco del Día Mundial del Peatón, no nos reúne solo una fecha, nos reúne para reivindicar la forma más humana, más accesible y más sustentable de movernos”, manifestó. Barrón Aguayo indicó que el Gobierno del Estado impulsa una visión enfocada en generar espacios donde niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan desplazarse con seguridad.



