$!Conmemoran Día Internacional del Peatón con caminata en Culiacán

Con una caminata por el centro de Culiacán, autoridades estatales, instituciones, colectivos y ciudadanos conmemoraron el Día Internacional del Peatón, con un llamado a reconocer el derecho de las personas a transitar por las calles de manera segura y digna.
La actividad partió de la Plazuela Álvaro Obregón y avanzó por la Calle Ángel Flores hasta la Plazuela Rosales.
En el recorrido participaron representantes de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud estatal, Mapasin, Cruz Roja, además de otras dependencias y organizaciones.
Francisco Javier Barrón Aguayo, Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, destacó que quienes utilizan distintos medios de transporte también se convierten en peatones durante algún momento del día.
“Los que usan la bicicleta, los que usan el transporte público en algún momento del día nos convertimos en peatones. Agradezco de corazón que estén aquí a esta hora con los tenis puestos y con la convicción de caminar por nuestra ciudad, Culiacán”, expresó.
Durante su intervención, señaló que la conmemoración representa una oportunidad para replantear la manera en que se construyen y utilizan las ciudades, priorizando a las personas por encima del tránsito vehicular.
“Hoy en el marco del Día Mundial del Peatón, no nos reúne solo una fecha, nos reúne para reivindicar la forma más humana, más accesible y más sustentable de movernos”, manifestó.
Barrón Aguayo indicó que el Gobierno del Estado impulsa una visión enfocada en generar espacios donde niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan desplazarse con seguridad.
“Construir ciudades que no se midan por cuántos autos circulan por sus calles, sino por cuántas niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad pueden caminar libres, seguras y dignas”, sostuvo.
También llamó a respetar los cruces peatonales y las banquetas, además de reducir la velocidad de los vehículos para prevenir accidentes.
“Caminar es salud, el bienestar, es la libertad, pero para que esa libertad exista necesitamos algo fundamental: el respeto; respeto a la vida, respeto al cruce peatonal, respeto a la banqueta”, dijo.
Agregó que dar prioridad a quienes caminan no representa una concesión de los automovilistas, sino el reconocimiento de un derecho.
“Entender que ceder el paso no es un favor, es un derecho, que bajar la velocidad salva vidas”, enfatizó.
Señaló que la caminata buscó que autoridades y sociedad experimentaran directamente las condiciones que enfrentan diariamente quienes se trasladan a pie.
“Hoy caminamos juntas, juntos, autoridades, colectivos, universidades, ciudadanos. Caminamos para ver, para escuchar y para sentir lo que todos viven a pie”, expresó.
Con ello, llamó a colocar al peatón como una prioridad dentro de las políticas de movilidad en Sinaloa.
“Caminar es movilidad, respetar a quien camina construye ciudades más seguras, más incluyentes y más humanas. Estamos listos, estamos listas en Sinaloa: primero peatón”, concluyó.