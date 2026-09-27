$!Conmemoran en Culiacán 205 años de la Consumación de la Independencia de México

CULIACÁN._ Con un acto cívico realizado este domingo en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, autoridades estatales conmemoraron el 205 aniversario de la Consumación de la Independencia de México. La ceremonia fue encabezada por la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Silvia Evelyn Ward Bringas, en representación del Poder Ejecutivo estatal.





La conmemoración corresponde al 27 de septiembre de 1821, fecha en la que el Ejército Trigarante ingresó a la Ciudad de México, acontecimiento considerado como la culminación del movimiento independentista iniciado en 1810. El proceso que llevó a la separación de la Nueva España de la Corona española se extendió durante 11 años y tuvo distintas etapas y protagonistas. Entre ellos estuvieron Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide.

En 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que planteaba la independencia, la conservación de la religión católica y la unión entre los grupos sociales. Posteriormente, estableció una alianza con Vicente Guerrero, uno de los principales líderes insurgentes que continuaban combatiendo en el sur del territorio. De esa alianza surgió el Ejército Trigarante, identificado con las garantías de religión, independencia y unión.