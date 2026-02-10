$!Conmemoran en Culiacán aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana

Autoridades civiles y mandos militares conmemoraron este 10 de febrero el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, durante una ceremonia celebrada en el hangar de la Base Aérea Militar Número 10, ubicada en Culiacán. El acto fue encabezado por el Comandante de la Base Aérea Militar No. 10, general de Ala Piloto Aviador Édgar Emanuel Campos Martínez, quien fungió como anfitrión, y contó con la presencia del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como del Comandante de la Tercera Región Militar, General de División Héctor Ávila Alcocer.

Durante su mensaje, Campos Martínez señaló que el 10 de febrero representa una fecha significativa para la Fuerza Aérea Mexicana, al conmemorarse su creación formal en 1915, durante el periodo revolucionario, cuando el entonces Presidente Venustiano Carranza decretó el establecimiento del Arma de Aviación Militar. Recordó que la aviación militar tuvo participación relevante en diversos episodios históricos, como el combate aeronaval de Topolobampo, Sinaloa, así como en las batallas de El Ébano, San Luis Potosí, y Bachimba, Chihuahua, que evidenciaron el potencial estratégico del uso de aeronaves en operaciones militares. Al referirse a las actividades recientes de la institución, informó que durante 2025 la Fuerza Aérea Mexicana realizó más de 40 mil operaciones, entre las que se incluyeron misiones de vigilancia aérea, traslado de tropas y carga, apoyo al Ejército y la Guardia Nacional, así como acciones de auxilio a la población en el marco del Plan DN-III-E.

Indicó que, durante los meses de octubre y noviembre del año pasado, se llevó a cabo el mayor puente aéreo en la historia del País, derivado de las lluvias intensas registradas en los estados de Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. En estas acciones participaron 23 aeronaves, con las que se evacuó a 476 personas desde zonas de difícil acceso. Además, se brindó apoyo a 196 mil 564 personas damnificadas, mediante la entrega de 49 mil 141 despensas, insumos médicos, agua potable y plantas generadoras de energía, en más de 700 localidades afectadas.