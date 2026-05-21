$!Conmemoran en Culiacán aniversario luctuoso de Venustiano Carranza con ceremonia cívica en Palacio de Gobierno

Con el izamiento de la bandera nacional a media asta y una guardia de honor en su monumento, autoridades estatales conmemoraron este jueves en Culiacán el 106 aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.

La ceremonia se llevó a cabo en la explanada de Palacio de Gobierno desde temprana hora, encabezada por la directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Brenda Rocío García Félix, acompañada de funcionarios de los distintos niveles de Gobierno.