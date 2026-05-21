$!Conmemoran en Culiacán aniversario luctuoso de Venustiano Carranza con ceremonia cívica en Palacio de Gobierno

Con el izamiento de la bandera nacional a media asta y una guardia de honor en su monumento, autoridades estatales conmemoraron este jueves en Culiacán el 106 aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.
La ceremonia se llevó a cabo en la explanada de Palacio de Gobierno desde temprana hora, encabezada por la directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Brenda Rocío García Félix, acompañada de funcionarios de los distintos niveles de Gobierno.
Durante el acto cívico se entonó el Himno Nacional Mexicano y posteriormente se realizó el “Toque de Silencio” frente al monumento dedicado al ex Mandatario, como parte del homenaje solemne.
En el evento también se recordó la trayectoria política y militar de Carranza, figura clave en el proceso de reorganización institucional del País tras el periodo revolucionario.
Originario de Coahuila, Venustiano Carranza encabezó el Ejército Constitucionalista luego del asesinato de Francisco I. Madero y promovió el Plan de Guadalupe para desconocer el Gobierno de Victoriano Huerta.
Su movimiento buscaba restablecer la legalidad en México y sentó las bases para la consolidación del marco constitucional que rige al País.