Conmemoran en Culiacán el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata

El Gobierno del Estado conmemoró en Culiacán el 107 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, en un acto encabezado por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, la titular de SEPyC participó en la ceremonia cívica realizada en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno.

El evento inició con el izamiento de bandera a media asta y los honores correspondientes, donde autoridades y asistentes entonaron el Himno Nacional Mexicano.

Posteriormente, los participantes se trasladaron al monumento dedicado al “Caudillo del Sur”, ubicado en el cruce del Gulevar Emiliano Zapata y Avenida Insurgentes, donde se montó una guardia de honor.

Al acto asistieron representantes de los tres órdenes de Gobierno, así como autoridades militares, entre ellos integrantes del Congreso del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y el Ayuntamiento de Culiacán.

Durante la conmemoración se recordó el legado de Emiliano Zapata, líder agrario que impulsó el Plan de Ayala bajo el lema “Tierra y Libertad”, y cuya lucha por la justicia social y el reparto de tierras lo convirtió en un símbolo de la resistencia campesina en México.