$!Conmemoran en Culiacán el 116 aniversario luctuoso de Gabriel Leyva Solano

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, quien acudió en representación del Poder Ejecutivo estatal.

Con el Izamiento de Bandera en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, en Culiacán, autoridades civiles y militares conmemoraron este sábado el 116 aniversario luctuoso de Gabriel Leyva Solano, uno de los precursores de la Revolución Mexicana.

Por parte del Congreso del Estado asistió la diputada Arely Berenice Ruiz López, además de representantes de las fuerzas armadas y otras autoridades que se sumaron al acto cívico.

Durante la ceremonia se rindieron honores al lábaro patrio y se recordó el legado de Gabriel Leyva Solano, asesinado el 13 de junio de 1910 y reconocido por su oposición al régimen porfirista, así como por su participación en los movimientos democráticos de la época.

El acto se desarrolló en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno, en Culiacán, como parte de las actividades conmemorativas para preservar la memoria histórica del sinaloense.