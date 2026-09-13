Conmemoran en Culiacán el 179 aniversario del sacrificio de los Niños Héroes

Autoridades estatales, municipales y militares conmemoraron el 179 aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, durante una ceremonia cívica realizada en la Plaza Cívica de Palacio de Gobierno.

El acto fue encabezado por Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en representación del Poder Ejecutivo, y contó con la presencia de representantes de los tres poderes del Estado.

En la ceremonia participaron también elementos de la Novena Zona Militar, el Ayuntamiento de Culiacán, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana.

Este evento recuerda la defensa del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, cuando un grupo de jóvenes cadetes del Colegio Militar enfrentó al ejército de Estados Unidos durante la invasión a México.

Durante el desarrollo del acto cívico se realizó el izamiento de la Bandera Nacional. Posteriormente, los asistentes entonaron el Himno Nacional Mexicano.