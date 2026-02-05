Conmemoran en Culiacán el Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917

Autoridades estatales conmemoraron este jueves el Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917, mediante un acto cívico realizado en la Plaza Cívica del Palacio de Gobierno.

El evento fue encabezado por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, quien acudió en representación del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La ceremonia inició a las 08:00 horas e incluyó los honores a la Bandera, así como el recordatorio de la importancia histórica y jurídica de ambos textos constitucionales, que sentaron las bases del Estado mexicano y de los derechos fundamentales que rigen la vida pública del País.

Al acto asistieron funcionarios estatales, personal de dependencias gubernamentales y ciudadanos que se dieron cita para participar en esta conmemoración cívica.