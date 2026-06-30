$!Conmemoran en El Sauz el séptimo aniversario de la Guardia Nacional

Con una ceremonia cívica realizada en el complejo de la Guardia Nacional ubicado en El Sauz, autoridades de los tres órdenes de Gobierno conmemoraron el séptimo aniversario de la creación de la Guardia Nacional y rindieron homenaje a los elementos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Como parte del acto protocolario, autoridades civiles, militares y navales colocaron una ofrenda floral ante el memorial de los elementos de la Guardia Nacional caídos en combate, ubicado al interior de las instalaciones de la corporación.





La ceremonia fue encabezada por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, quien estuvo acompañada por la secretaria técnica de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz, María Martina Salazar Rodríguez; la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; el representante de la Fiscalía General de la República en Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum; la Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, y el Comandante de la Cuarta Región Naval, Almirante Juan José Bernal Méndez, entre otras autoridades.





Durante el homenaje, los asistentes guardaron un momento de respeto frente al memorial, donde se recordó a los integrantes de la Guardia Nacional que fallecieron durante el desempeño de sus funciones. La ceremonia formó parte de las actividades oficiales por el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, institución creada el 30 de junio de 2019 con el objetivo de fortalecer las tareas de seguridad pública en el País.





