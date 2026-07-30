$!Conmemoran en Palacio de Gobierno el 215 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla

Autoridades civiles y militares conmemoraron este jueves el 215 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla con un acto cívico realizado en la explanada de Palacio de Gobierno. En representación del Poder Ejecutivo, la Secretaria de las Mujeres, Brenda Rocío García Félix, encabezó la ceremonia, durante la cual realizó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta y presidió una guardia de honor frente al monumento dedicado al iniciador de la Independencia de México.

En el evento participaron el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel; la Secretaria de las Mujeres del Ayuntamiento de Culiacán, María del Rosario Valdés Páez; y la Diputada Karina Isabel Franco Meza, presidenta de la Comisión de Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado. También asistieron representantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional: el teniente de Infantería Jesús Tapia Salas, en representación de la Novena Zona Militar; el capitán segundo Miguel Galindo Albino, de la Novena Zona Aérea Militar, y el capitán segundo Carlos Espinoza Marcia, de la Guardia Nacional en Sinaloa.