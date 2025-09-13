$!Conmemoran en Sinaloa 178 aniversario de la gesta de los Niños Héroes

En la Novena Zona Militar en Culiacán conmemoraron el 178 aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec.

Autoridades civiles y militares, encabezadas por el Comandante de la Novena Zona Militar, Santos Gerardo Soto; y el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, honraron la defensa a la soberanía lograda por miembros del Heroico Colegio Militar.

El Comandante Gerardo Soto destacó a los Niños Héroes como ejemplo de la entrega y compromiso que conlleva para la institución castrense el representar y defender a la nación.