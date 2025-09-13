$!Conmemoran en Sinaloa 178 aniversario de la gesta de los Niños Héroes

En la Novena Zona Militar en Culiacán conmemoraron el 178 aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec.
Autoridades civiles y militares, encabezadas por el Comandante de la Novena Zona Militar, Santos Gerardo Soto; y el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, honraron la defensa a la soberanía lograda por miembros del Heroico Colegio Militar.
El Comandante Gerardo Soto destacó a los Niños Héroes como ejemplo de la entrega y compromiso que conlleva para la institución castrense el representar y defender a la nación.
“En cada uno de ellos se refleja una enseñanza a la vida militar de nuestra nación”, dijo, tras el pase de lista por Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, conocidos como los Niños Héroes.
“La defensa de Chapultepec enfrento circunstancia desiguales. Sin embargo otorgo a México una victoria simbólica que sigue vigente”.
“La gesta heroica de los Niños Héroes de 1847 no es un hecho distante, sino un legado vivo, un llamado permanente a portar con dignidad el uniforme. Su memoria nos convoca a ser ciudadanos y militares comprometidos, conscientes de que el servicio a México supone una entrega total”, expresó Gerardo Soto.
Como parte del acto protocolario, se entonó el himno del Heroico Colegio Militar, así como una guardia de honor por la memoria de las tropas caídas en medio de la defensa de 1947 ante la intervención estadounidense en México.